Rio de Janeiro, 17 lug. (Adnkronos Salute) – In Brasile i casi di coronavirus superano i due milioni, per la precisione i contagi sono 2.012.151, mentre i morti sono 76.688, cifre che pongono il Paese sudamericano al secondo posto per casi e vittime dopo gli Stati Uniti. Intanto le restrizioni adottate da sindaci e governatori brasiliani sono state allentate in molti stati, come a Rio de Janeiro, dove oggi riaprono spiagge ed attrazioni turistiche.