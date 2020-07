Autostrade, Gualtieri "Debito non si spostera' sul bilancio dello Stato"

ROMA (ITALPRESS) – "Con questo accordo si apre una pagina completamente nuova. Un regime concessorio piu' moderno, efficiente ed equo e un'ambiziosa operazione di politica industriale volta a rilanciare un'infrastruttura strategica, imperniata su un investitore di lungo termine come Cassa depositi e prestiti, che vuole offrire una proficua opportunita' di impiego del risparmio nell'economia reale e nello sviluppo del Paese". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri a proposito dell'accordo su autostrade. "Non c'e' stato nessuno scontro – aggiunge – ma un complesso confronto con Aspi che si e' sbloccato in extremis. A fare la differenza e' stata proprio la nostra compattezza. La leadership del presidente Conte, il lavoro della ministra Paola De Micheli e l'impegno di tutto il governo sono stati decisivi".

Per quanto riguarda il debito "non si sposta da nessuna parte, resta dov'e', in Aspi, che conservera' una redditivita' adeguata a ripagarlo, senza gravare in nessun modo sul bilancio dello Stato".

A proposito del Recovery Fund afferma: "E' decisivo chiudere il negoziato al piu' presto, se possibile gia' in questo Consiglio europeo. Io sono fiducioso".

17-Lug-20 08:45