Esselunga premia la "fedelta'" con oggetti di design

MILANO (ITALPRESS) – Esselunga premia la "fedelta'" dei clienti con oggetti di design. Per i 25 anni di carta Fi'daty, sono stati scelti infatti 25 oggetti di design, realizzati da aziende e artigiani italiani, da inserire nel catalogo clienti, che con la raccolta punti, potranno quindi avere prodotti per la casa di valore artistico tutto Made in Italy.

La "collezione speciale" ('Capsule') del Catalogo Fi'daty, selezionata dalla gallerista Rossana Orlandi, considerata tra le cento personalita' piu' influenti al mondo per il design, include bicchieri, piatti, brocche, ma anche tutto cio' che puo' rendere unica la tavola e la casa degli italiani. Tra le curiosita' un piccolo pouf da salotto o da camera, dal quale si ricava un letto di emergenza per un amico, pronto in pochi secondi. E particolari seggiole da gioco per bambini.

La 'Capsule' per il venticinquesimo compleanno di Carta Fidaty e' stata illustrata alla stampa dalla stessa Rossana Orlandi nella sua galleria milanese di via Bandello, e sara' presentata al pubblico dal 28 settembre al 4 ottobre prossimi, in occasione di Milano Re-Design City, la manifestazione dedicata al design organizzata dal Comune di Milano.

"Aziende, designer e artigiani non si sono fermati durante il lockdown e hanno risposto con grande entusiasmo", spiega Orlandi, che ha selezionato nomi iconici del design, artisti emergenti e artigiani dalla creativita' piu' classica.

"L'attenzione al bello, la cura per i dettagli, la passione per le arti e la volonta' di valorizzare il made in Italy sono da sempre una peculiarita' di Esselunga – sottolinea Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga -. Ne sono un esempio i negozi che portano la firma di grandi nomi dell'architettura italiana quali Mario Botta, Luigi Caccia Dominioni, Vico Magistretti, Ignazio Gardella, Fabio Nonis". Il design, precisa Selva, "e' stato un grande protagonista delle pagine del nostro catalogo Fi'daty fin dalle origini, per questo abbiamo voluto festeggiare i suoi 25 anni con un ambassador d'eccezione, Rossana Orlandi. La capsule celebra insieme il design d'autore, l'artigianalita' e la creativita' italiana. Un'opportunita' per i nostri clienti piu' fedeli, che sono al centro di tutte le nostre iniziative".

Il catalogo Fidaty di Esselunga ha segnato la storia dei programmi fedelta' dalla sua prima edizione nel 1995, tanto che i suoi caratteristici punti a forma di fragola sono diventati identificativi non solo del marchio Esselunga, ma dello stesso concetto di loyalty marketing.

In origine si presentava come un semplice volantino, oggi viene pubblicato due volte all'anno, in autunno e in primavera, raggiunge oltre 5,5 milioni di clienti fidelizzati e ha una tiratura di 1,5 milioni di copie. In 25 anni sono stati distribuiti oltre 150 milioni di premi.

