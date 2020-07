Coronavirus: il condizionatore va sanificato? La risposta dei dottori anti-bufale

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) – Con l’arrivo del gran caldo, in case e uffici scatta un dilemma: il condizionatore va sanificato per non rischiare Covid-19? “Negli ambienti confinati aperti al pubblico, seguire le norme di distanziamento e usare tutti la mascherina è doveroso, ma al contempo non possiamo trascorrere i prossimi mesi estivi soffrendo il caldo nelle nostre case o sul posto di lavoro. E’ quindi necessario seguire poche semplici regole che ci consentano di usare i nostri impianti in sicurezza”, spiega il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima) Alessandro Miani su ‘Dottoremaeveroche’, il sito anti-fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Dunque la risposta è: sì, il condizionatore va sanificato.

La pulizia dei filtri, il controllo della batteria e delle bacinelle di raccolta della condensa possono contribuire a rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compresa la Covid-19. “Non si stratta, comunque, di una novità dal momento che anche a prescindere dalla Covid-19, oggi sappiamo che la qualità del nostro ambiente indoor influenza il nostro stato di salute. Per questo, preservare la qualità del nostro ambiente è parte integrante dei piani e dei programmi di sanità pubblica”, ricordano i dottori anti-bufale.

“In questo particolare momento di criticità dovuta alla pandemia da Covid-19 – sottolinea Alessandro Volpi, esperto Sima di gestione e manutenzione impianti di trattamento aria – ritengo opportuno suggerire a utenti, gestori e manutentori di impianti di climatizzazione, più o meno complessi, di effettuare tutti gli interventi preventivi utili a ridurre il rischio correlato a una non adeguata sanificazione e pulizia degli impianti prima del loro uso”. A questo proposito, l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha riportato una serie di indicazioni su come pulire correttamente i diversi tipi di condizionatore:

1) Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni;

2) Pulisci i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico al 75% e/o ipoclorito di sodio al 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale;

3) Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;

4) Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggia gli ambienti.