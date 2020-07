Sanità: il pediatra, ‘stallo nascite in tutta Italia supera differenze regionali’

Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) – Culle sempre più vuote nel Belpaese. “Lo stallo delle nascite è generalizzato in tutta Italia, e questo dimostra che esiste un’uniformità di comportamenti fra i genitori” della Penisola “e che vengono superate anche eventuali differenze regionali”. A commentare così gli ultimi dati sulla natalità in Italia diffusi dall’Istat è il pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta, che da anni studia i fenomeni della natalità.

“Basta vedere in dettaglio i dati regione per regione – aggiunge l’esperto all’Adnkronos Salute – per rilevare il dilagare di culle vuote. Ad esempio in Lombardia -3,36%, in Veneto -3,09 in Emilia Romagna -4,54%, in Toscana -5,63 in Campania -2,74% in Sicilia -4,97%. C’è un’insicurezza generalizzata che risente poco delle influenze regionali”.

Insomma, “il calo delle nascite è uniforme in campo nazionale e globalizzato. Si tratta di un fenomeno che si conferma da diverso tempo e che”, conclude l’esperto, “è anche collegato all’andamento dell’economia”.