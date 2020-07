Fase 3: prenotaunposto.it, la webapp nata a Bergamo tra le sirene delle ambulanze

Bergamo, 13 lug. (Labitalia) – “C’è una drammatica colonna sonora che ci ha accompagnati giorno e notte per mesi interminabili: quella delle ambulanze”. E’ questo il primo ricordo di Marco Marchesi, un giovane ragazzo bergamasco che assieme agli amici Salvatore Santaniello e Stefano Curnis, nel pieno dell’emergenza, ha cercato di immaginare uno strumento efficace per aiutare le attività commerciali italiane a ripartire in sicurezza, ideando prenotaunposto.it. “Ci siamo subito resi conto – racconta all’Adnkronos/Labitalia – dell’importanza di rispettare gli imperativi del post-Covid: contingentare gli ingressi, evitare gli assembramenti e consentire a tutti una fruizione in totale sicurezza. Così abbiamo creato la webapp prenotaunposto.it, una piattaforma che fa della semplicità d’utilizzo il suo punto di forza e si rivolge davvero a tutti”.

“Così semplice da essere stata testata dalle nostre madri”, racconta Marchesi, che spiega così le funzionalità della webapp: “in seguito alla registrazione, le strutture possono contingentare gli accessi tramite una personalizzazione rapida e totale dei vari aspetti gestionali, dai limiti orari al numero di presenze fino alle distanze da mantenere. Insomma tutto ciò che è necessario sapere quando si prenota”.

Negozi, ristoranti, palestre, golf club e centri estetici in tutta Italia sono stati i primi ad aderire, ma non gli unici. “Tra le strutture – dice – che hanno adottato il nostro sistema ci sono persino realtà istituzionali come il Comune di Palazzago, proprio in provincia di Bergamo, che si è affidato a prenotaunposto.it per facilitare le prenotazioni dei cittadini che devono recarsi negli uffici comunali. Ora collaboreremo con ‘Il cinema in Piazza’ organizzato dai ragazzi del Cinema America di Roma, un’iniziativa che fino al 30 agosto porterà tra piazza San Cosimato, Cervelleta e il Porto Turistico di Roma Ostia il grande cinema internazionale grazie alla presenza di star come Mathieu Kassowitz, Audrey Tatou, Carlo Verdone e molti altri ancora”. Per prenotare l’ingresso all’evento, uno dei più attesi dell’estate, sarà necessario registrarsi proprio su prenotaunposto.it. “Finora il riscontro è stato entusiasmante”, fa notare l’ideatore della webapp Marco Marchesi, che sottolinea “l’importanza di affidarsi a strumenti che ci consentano un cambio d’abitudine radicale affinché tutti i sacrifici fatti, sia in termini di vite umane sia economici, non risultino vani. Contingentare gli accessi è e rimarrà nel futuro un’esigenza primaria”.