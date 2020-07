Coronavirus, 169 i nuovi casi in Italia, 13 i decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 169 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, lo 0,07% in piu' rispetto a ieri, che portano ad un totale di contagiati di 243.230 da inizio pandemia. I decessi sono stati 13, lo 0,04% in piu' rispetto alla giornata di ieri, con un totale delle vittime che raggiunge quota 34.967. 178, invece, i guariti, lo 0,09% in piu' di ieri, per un totale di 195.106 persone. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dalla Protezione Civile sui dati della diffusione del Covid-19.

Attualmente i positivi restano 13.157, solo 22 in meno rispetto a 24 ore fa. I ricoverati sono 768, tra i quali 65 sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 12.324.

(ITALPRESS).

trl/mgg/red

13-Lug-20 17:53