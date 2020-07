Un pari per l’orgoglio e per riabituare il palato al gusto dei punti, dopo il ko di Crotone. Non ha vinto il Benevento, ma nemmeno ha perso contro un avversario che di un successo aveva urgente bisogno. È finita 1-1 col Venezia (vantaggio Montalto, pareggio di Sau), a conferma che, nonostante una promozione in Serie A in tasca ormai da dieci giorni, resiste nella truppa giallorossa la voglia di onorare il campionato fino alla fine, di lasciare la categoria senza concedere sconti a nessuno e soprattutto conservando un’imbattibilità interna che dura da oltre 400 giorni.

