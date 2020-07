Unioncamere Veneto, conclusa prima parte corso Euroformazione

Venezia, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Si è conclusa la prima parte del corso di Euroformazione organizzato da Unioncamere del Veneto, un’iniziativa finanziata dalla Regione Veneto e realizzata in collaborazione con l’ufficio Europe Direct del comune di Venezia e Aiccre.

Il corso, che ha preso avvio lo scorso 11 giugno, si è svolto in modalità completamente digitale e ha registrato un centinaio di partecipanti in ciascuno dei 5 appuntamenti, rispettivamente l’11-18-25 giugno e il 2-9 luglio. I partecipanti, dopo una panoramica sulla programmazione comunitaria 2014-2020, hanno potuto approfondire le tecniche di elaborazione delle proposte progettuali a valere su fondi europei a gestione diretta e indiretta, analizzando metodologie di sviluppo delle proposte progettuali . costruzione della partnership e del budget e lavorando su casi concreti.

Il corso di Euroformazione riprenderà con ulteriori tre appuntamenti dopo la pausa estiva nelle date del 22, 29 settembre e 6 ottobre. In questa seconda parte del corso si analizzeranno i servizi finanziati dalla Commissione Europea a supporto delle imprese come la rete Enterprise Europe Network, le opportunità di formazione del Fondo Sociale Europeo e si approfondiranno i programmi europei dell’Erasmus, Giovani Imprenditori, Horizon 2020 e EIC accelerator. Si darà, inoltre, uno sguardo alla nuova programmazione comunitaria del settennato 2021-2027.