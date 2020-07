‘Adottare in sicurezza’ grazie a Enpa e Hill’s Pet Nutrition

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Si è conclusa con successo la campagna ‘Adottare in sicurezza’, lanciata da Enpa, associazione per la tutela degli animali in Italia, e Hill’s Pet Nutrition, azienda leader nel settore del pet food da oltre 70 anni che collabora con i rifugi per animali in tutto il mondo su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Obiettivo della campagna, che ha raccolto più di 7.700 euro (anche grazie a Hill’s Pet Nutrition, che per ogni euro donato ha raddoppiato il contributo) era dotare i rifugi per animali dei dispositivi di protezione anti Covid-19, in modo da garantire la sicurezza di operatori, volontari e visitatori, proseguendo così le adozioni dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Sono state 51 le sezioni coinvolte in totale, da nord a sud della Penisola. Tra i materiali distribuiti, dispenser a infrarossi, taniche di gel igienizzante, visiere protettive, mascherine e termo scanner.