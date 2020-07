Energia: webinar Fire su evoluzione settore, anche post Covid

Roma, 9 lug. (Labitalia) – Le prospettive di medio-lungo termine del settore energetico e il punto sulla situazione ad un anno di distanza dall’analisi di “Energia 2030”, il piano previsionale formulato nella prima metà del 2019 da un qualificato gruppo di manager e professionisti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Edison, Enea, Enel, Engineering, Kyoto Club, Unione Petrolifera. E’ l’obiettivo che si pone il webinar, che si terrà martedì 14 luglio, fra le 15 e le 17.30, ospitato da Fire (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) tramite la propria piattaforma GoToWebi-nar.

Nel webinar interverrà un folto gruppo di relatori: Luciano Barra (ministero dello Svi-luppo Economico), Luca Bragoli (Erg), Alfredo Camponeschi (Enel), Alessandro Carettoni (Ministero dell’Ambiente), Gian Piero Celata (Enea), Simona De Iuliis (Enea), Franco Del Manso (Unione Petrolifera), Dario Di Santo (Fire), Francesco Ferrante (Kyoto Club), Sergio Ferraris (QualEnergia), Fabrizio Fontanesi (Engineering), Alber-to Gallucci (Enel), Agime Gerbeti (Aiee), Giambattista Guidi (Enea), Alessandro Lagostena (Erg), Mariano Marciano (Engineering), Maria Grazia Midulla (Wwf), Stefano Palumbo (curatore della ricerca “Energia 2030”), Fabiana Rigirozzo (laureanda in po-litiche energetiche e dell’ambiente), Sara Romano (ministero dello Sviluppo Econo-mico), Serena Rugiero (Fondazione Di Vittorio), Gianni Silvestrini (Kyoto Club), Maurizio Urbani (curatore della ricerca “Energia 2030”), Roberto Venafro (Edison), Giovanni Battista Zorzoli (Coordinamento Free).

Il panel affronterà temi come l’andamento della transizione energetica nel nostro Paese, l’evoluzione della pianificazione nazionale e la sua efficacia, il quadro regolatorio, specie in riferimento al tema delle autorizzazioni e il cambiamento dei nostri comportamenti, di consumatori e di cittadini, senza tralasciare il post Covid. La partecipazione al webinar è libera, ma è richiesta l’iscrizione su: https://register.gotowebinar.com/register/4748092938421620752