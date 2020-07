Coronavirus, in aumento i contagi ma calano ancora i decessi

ROMA (ITALPRESS) – Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si registrano 229 nuovi positivi (ieri erano 193) dei quali 119 nella sola Lombardia.

Ancora in calo i decessi rispetto a ieri: 12 i morti, che portano il numero complessivo a 34.926. Sono questi i numeri del bollettino resi noti oggi dal Ministero della Salute. In totale i contagiati da inizio Covid-19 sono 242.363. Il numero di guariti oggi e' in diminuzione a 338, per un totale di 193.978. Cala di 28 il numero di ricoverati (871), mentre si riduce di 2 il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 69. Il numero delle persone in isolamento domiciliare e' di 12.519, con un calo di 106 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 52.552 tamponi. Sette le regioni italiane che non hanno registrato nuovi positivi oggi: si tratta di Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

09-Lug-20 17:47