Sondaggi, i governatori piu' amati Zaia, Fedriga e Tesei

MILANO (ITALPRESS) – Il decisionismo e la capacita' di gestire in modo efficace l'emergenza Covid di Luca Zaia e la generosita', unita al coraggio di scendere in strada e sulle spiagge per far rispettare il lockdown di Antonio De Caro. L'effetto Coronavirus fa volare il governatore del Veneto e il sindaco di Bari nella classifica dei presidenti di regione e dei primi cittadini piu' apprezzati dagli italiani. Il sondaggio, realizzato dall'Istituto Noto per Il Sole 24 Ore, vede ben quattro governatori del centrodestra ai vertici della classifica, visto che alle spalle di Zaia si piazzano, nell'ordine, il friulano della Lega Massimiliano Fedriga, l'umbra Donatella Tesei e la calabrese Iole Santelli.

Primo dei governatori di centrosinistra e' Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia Romagna. Il Covid ha fatto perdere popolarita', invece al lombardo Attilio Fontana (tredicesimo), al pugliese Michele Emiliano (diciannovesimo) e al leader del Partito Democratico e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ultimo. Per quanto riguarda i sindaci, alle spalle di Decaro, spiccano i risultati del sindaco di Messina Cateno De Luca e quello del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, spesso lasciato solo dalle altre istituzioni a combattere nel cratere del virus. A chiudere la classifica ci sono invece il primo cittadino di Napoli Luigi De De Magistris, quello di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata', quello di Catania Salvo Pogliese, il sindaco di Roma Virginia Raggi e quello di Palermo Leoluca Orlando.

(ITALPRESS).

06-Lug-20 21:04