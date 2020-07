Roma: ingressi gratuiti a Cinecittà World per famiglie meno agiate VII Municipio

Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Alle famiglie residenti nel VII Municipio di Roma che hanno subito un danno economico e morale a causa del Covid-19 sono stati donati ingressi gratuiti per accedere al parco divertimenti Cinecittà World nel corso della stagione 2020. L’iniziativa benefica, che ha coinvolto le associazioni di volontariato del territorio, è stata resa possibile grazie alla partecipazione di Cinecittà World alla campagna promozionale ‘Io Sono Italia’ realizzata da Bsg, con cui la struttura ha messo a disposizione 150 biglietti omaggio, pari al valore di 4350 euro.

La donazione è avvenuta alla presenza di Andrea Bigioni, presidente del Mondavi Protezione Civile Lazio, Mariagrazia Cacciamani, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale S&I- Sinergie e Idee, in rappresentanza delle famiglie, Emanuele Buffolano, presidente nazionale del Modavi Protezione Civile, Fulvio Giuliano, consigliere del VII Municipio di Roma e Roberta Ceccarelli, founder di Bsg.

“In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo – spiega Roberta Ceccarelli di Bsg – abbiamo accolto con piacere la volontà di Cinecittà World di contribuire alla campagna pubblicitaria attraverso una donazione in biglietti gratuiti alle persone che versano in difficoltà, offrendo loro anche momenti di svago“.