Saranno le condizioni di Barba e Viola a catturare l’attenzione di Inzaghi in vista della sfida di venerdì sera contro il Venezia, ex squadra di Super Pippo. I due hanno saltato la gara contro il Crotone per problemi di natura fisica, ma il tecnico giallorosso si augura di riaverli a disposizione per il prossimo impegno casalingo.

