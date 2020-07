Uil, Pierpaolo Bombardieri eletto nuovo segretario generale

ROMA (ITALPRESS) – Pierpaolo Bombardieri e' il nuovo segretario generale della Uil. Lo ha eletto all'unanimita' il Consiglio confederale riunito oggi. Bombardieri, 56enne calabrese, succede a Carmelo Barbagallo, eletto ieri leader della Uil pensionati. "Noi pensiamo sia arrivata l'ora di fare ricorso ad una nuova politica keinesiana degli investimenti, per una nuova attenzione alle politiche occupazionali e a quella degli investimenti pubblica – ha detto il neosegretario nel suo discorso alla platea, dove era presente anche il premier Giuseppe Conte -. La riduzione delle disuguaglianze, la nostra stella polare in una navigazione fatta in mare aperto e in condizioni di burrasca la diseguaglianza sociale sara' per noi campo di battaglia". "Ci troviamo in un periodo complicato e drammatico – ha sottolineato Bombardieri -.

E' come se ci trovassimo, per me che amo il mare, in una tempesta.

Allora partiamo. Cosi' come e' stato fatto da chi mi ha preceduto, senza esitazioni". "Non abbiamo dimenticato il 70 esimo della Uil – ha aggiunto -. Lo faremo come merita la nostra Organizzazione appena le condizioni ce lo consentiranno". "Continuero' ad essere il Pierpaolo che conoscete, aiutatemi a sostenere questo impegno, aiutatemi a rafforzarlo per migliorare il futuro e sostenere i piu' deboli, come ho visto fare a mio padre che da vecchio socialista oggi sarebbe stato contento", ha concluso.

