Miglior brand, Gruppo Lego primo in Italia e nel mondo

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – Il Gruppo Lego è l’azienda con la reputazione più alta in Italia e nel mondo, seguita da Ferrari e Walt Disney. Dopo dieci anni in cui il gruppo danese è stato presente nella top ten, nel 2020 raggiunge la vetta del rapporto elaborato da the RepTrack company (ex Reputation institute), società internazionale che studia e monitora la reputazione delle imprese in tutto il mondo. La classifica indica la sostenibilità come uno dei parametri di maggior rilevanza nell’attrarre la fiducia del consumatore.

In un periodo particolare come quest’anno, quasi il 60% degli italiani ha dichiarato di aspettarsi che le aziende operino lavorando per un mondo migliore, quindi con una visione etica e proiettata nel futuro. Il Gruppo Lego ha conquistato il primo posto proprio grazie “al suo racconto di cosa c’è oltre il proprio prodotto: ovvero sostenere i costruttori del domani: il gioco come strumento innovativo ed educativo”.

Fattore decisivo è stato avere una visione del futuro per garantire un costante impatto positivo su società e ambiente attraverso un approccio trasparente, etico e innovativo. Questa visione del gruppo danese deriva ancora oggi dal motto del fondatore ‘Only the best is good enough’. L’indice di reputazione che ha permesso al Gruppo Lego di conquistare il primo posto in Italia è pari a 83,48, 12 punti sopra la media.

Questa la top ten internazionale di Reputation Institute Global RepTrak 100 del 2020: Lego Group (1), Ferrari (2), The Walt Disney Company (3), Amazon (4), Ferrero (5), Netflix (6), Microsoft (7), Samsung (8), Adidas (9) Bmw (10). Basata su oltre 100.000 valutazioni individuali raccolte nell’anno, la classifica è la fotografia più aggiornata al mondo sulla reputazione di circa 10mila aziende misurata in 15 mercati, che include valutazioni comparative, tendenze per target e approfondimenti sui trend di mercato.