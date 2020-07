Inzaghi "Con il Milan Ibrahimovic osservato speciale"

ROMA (ITALPRESS) – "Il Milan e' una squadra organizzata con ottimi giocatori. Pioli lo conosco bene. Era qui quando allenavo la Primavera, e' un tecnico molto preparato. Ibrahimovic? E' un top player, vedremo se giochera' dall'inizio o entrera' dopo, ma sicuramente sara' un osservato speciale". Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, presenta cosi' la sfida di domani con il Milan, match valido per la 30^ giornata di Serie A in programma alle 21,45 allo stadio Olimpico. "Dobbiamo vedere le condizioni di Leiva e Cataldi: domani mattina capiremo se giocheranno – ha osservato l'allenatore biancoceleste soffermandosi sui dubbi di formazione – Oggi si sono mossi un po' con la squadra. Leiva sta meglio, Cataldi non era utilizzabile a Torino: vedremo domani.

Marusic invece non ci sara' e probabilmente saltera' anche il Lecce: speriamo di riuscire a recuperarlo per il Sassuolo. Siamo abituati in questo periodo a vivere in emergenza, ma sono convinto che la squadra possa fare un'ottima gara domani. Sono fiducioso degli uomini che ho". Infine Inzaghi ha ribadito le sue idee sulla corsa scudetto: "Ci mancano 7 punti per la Champions. Sappiamo da dove siamo partiti e dobbiamo prima conquistare il nostro obiettivo, poi ragioneremo partita dopo partita", ha concluso il tecnico della Lazio.

(ITALPRESS).

spf/pal/red

03-Lug-20 14:13