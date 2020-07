Imprese: Borsa Italiana, numeri da record per l’Italian sustainability week

Milano, 3 lug. (Labitalia) – Un roadshow interamente dedicato alla sostenibilità. E’ l’Italian sustainability week lanciata 4 anni fa da Borsa Italiana la prima infrastruttura di mercati finanziari al mondo. “Si chiude oggi l’Italian sustainability week – dice all’Adnkronos/Labitalia Patrizia Celia, responsabile large caps, investment vehicles & market intelligence di Borsa Italiana, Gruppo London Stock Exchange – l’evento di Borsa Italiana dedicato a supportare il dialogo tra societa quotate ed investitori su tematiche di crescita sostenibile”.

“Nella sua quarta edizione – sottolinea – abbiamo registrato numeri da record, 49 società di cui 47 quotate, più di 200 investitori impegnati in oltre 750 incontri. Le società che hanno partecipato alla conferenza operano in 13 settori della nostra economia a dimostrazione di come le tematiche di crescita sostenibile siano oramai trasversali rispetto all’intero tessuto produttivo e finanziario del nostro Paese”.

I settori rappresentati sono stati utilities, banking, oil gas, insurance, industrial goods services, food beverage, financial services, telecommunications, construction materials, chemicals, real estate, personal household goods, basic resources. Il 60% degli investitori è italiano e il 40% estero (35% Europa, 5% US). I Paesi (ex-Ita) rappresentati sono: Francia, Regno Unito, US, Svizzera, Germania, Olanda e Spagna. I Paesi esteri con una rappresentanza significativa sono soprattutto Francia e Regno Unito.