Fase 3: PrenotaMI, prima app gratuita per evitare file ed assembramenti

Macerata, 2 lug. (Labitalia) – Le disposizioni sanitarie della Fase 3 dell’epidemia Covid impongono alle attività commerciali una serie di restrizioni, tra cui il divieto di assembramenti: la SA-Solutions informatica organizzativa di Macerata, associata alla Compagnia delle Opere Marche Sud, ha lanciato PrenotaMI, un’applicazione gratuita scaricabile da AppStore e Google Play che risolve il problema alla radice, permettendo ai negozianti di programmare le visite ed ai clienti di non fare inutili file.

“Di solito – spiega la responsabile marketing della SA Solutions-informatica organizzativa, Letizia Carella – ci occupiamo di ottimizzazione dei processi organizzativi delle pmi tramite la tecnologia informatica. E in un momento come quello attuale, particolarmente difficoltoso per le attività commerciali in riapertura, anche a causa delle stringenti normative, abbiamo voluto costruire uno strumento di utilità pratica: per favorire la ripresa, consentendo alle attività commerciali di organizzarsi e ai clienti di essere accolti al meglio”.

E’ nata così PrenotaMI, l’app gratuita che consente ai clienti di registrarsi, prenotare l’appuntamento con il negozio desiderato e gestire il calendario degli appuntamenti prenotati. L’attività che si registra ha una pagina in cui inserire logo, orari di apertura e durata degli appuntamenti, oltre all’informazione necessaria sul numero di clienti che si possono ricevere contemporaneamente. Una chat interna permette di scrivere in casi urgenti, per annullare o rinviare l’appuntamento, oppure per dare quelle informazioni, ad esempio sulla disponibilità di un prodotto, al cliente che, sempre in chat, le ha richieste al momento della prenotazione: la clientela ha dunque uno spazio dedicato.