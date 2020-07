Berlusconi "Con una maggioranza diversa potremmo entrare al Governo"

ROMA (ITALPRESS) – "Sin dall'inizio della crisi Forza Italia e' stata disponibile al confronto. Parteciperemo, insieme con Lega e Fdi, e consegneremo un dossier di proposte per la ripartenza".

Cosi', in un'intervista a la Repubblica, il leader di Fi Silvio Berlusconi, in merito all'invito del premier Conte. Quanto al governo e se resistera' all'impatto della crisi economica d'autunno, osserva: "Mi pare sempre piu' difficile, ma la voglia di sopravvivenza del ceto politico dei Cinque Stelle puo' fare miracoli. Il presidente Conte ha dato prova di sapersi destreggiare con abilita' fra le contraddizioni della sua maggioranza. Peccato che tale abilita' sia utile solo a lui e non all'Italia". Sulla possibilita' di un governo di unita' nazionale, secondo Berlusconi "non credo che ne esistano le condizioni e non credo servirebbe all'Italia un governo con forze politiche antitetiche fra loro. Noi e i 5Stelle, per esempio, abbiamo una visione diametralmente opposta su tutto. Se pero' in questo Parlamento si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, piu' efficiente, piu' rappresentativa della reale volonta' degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati".

