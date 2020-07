Pari Milan con la Spal, il Verona batte il Parma, male la Fiorentina

PALERMO (ITALPRESS) – Il Milan si salva in extremis a Ferrara, al Verona lo scontro diretto in chiave Europa League col Parma mentre il Sassuolo passa al Franchi e la Samp fa sua la sfida salvezza col Lecce.

Il blocco delle 21.45 della 29esima giornata di serie A vede il 2-2 dei rossoneri sul campo della Spal. La partita si mette male per il Milan al 13' quando, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, si accende una mischia in area e Valoti trova il tocco vincente. Alla mezz'ora ecco il raddoppio degli estensi con un destro dai 30 metri di Floccari la cui parabola si infila alle spalle di Donnarumma. Poco prima dell'intervallo un brutto intervento di D'Alessandro su Theo Hernandez viene sanzionato col rosso lasciando la Spal in dieci e nel finale il Milan riesce a raddrizzare la gara: accorcia Leao, al 94' sfortunato autogol di Vicari. I rossoneri evitano cosi' di essere raggiunti dal Verona, che batte 3-2 il Parma. Un gioiello di Kulusevski accende la sfida del Bentegodi, Di Carmine pareggia su rigore, poi Zaccagni completa la rimonta nella ripresa. Gagliolo riacciuffa il pari per i ducali ma a nove minuti dalla fine Pessina concretizza un micidiale contropiede degli scaligeri. Male la Fiorentina, travolta in casa per 3-1 dal Sassuolo: una doppietta di Defrel (il primo gol su rigore) e Muldur stendono i viola, a segno solo nel finale con Cutrone. In coda prezioso successo al Via del Mare della Samp per 2-1 sul Lecce: doppietta di Ramirez dal dischetto, di Mancosu, sempre dagli undici metri, il provvisorio pari.

