Igt semplifica il business con una nuova struttura organizzativa

MILANO (ITALPRESS) – International Game Technology (IGT) ha annunciato una nuova struttura organizzativa che riguarda principalmente due segmenti di business: Global Gaming e Global Lottery. "Una struttura organizzativa semplificata fondata sulle nostre competenze essenziali crea una IGT piu' forte e concentrata sui propri obiettivi", ha dichiarato Marco Sala, Ceo di IGT.

A riporto di Marco Sala, Renato Ascoli viene nominato Ceo, Global Gaming; Fabio Cairoli sara' Ceo, Global Lottery. I due segmenti avranno tutte le leve operative chiave e l'autonomia necessaria per guidare il business, inclusi gestione di prodotto, vendite, tecnologia e ricerca e sviluppo. I nuovi segmenti di business saranno supportati da funzioni di staff centralizzate che rimarranno in gran parte invariate dal punto di vista della leadership, e dalla nuova funzione "New Business & Strategic Initiatives". La nuova organizzazione indirizzera' le principali aree di sinergia e sviluppo, continuando a garantire un'adeguata governance. Global Gaming avra' la piena responsabilita' del business IGT Gaming, consolidando Nord America, International e le attivita' italiane di gaming B2C. Global Lottery, consolidando Nord America, International e Italia, avra' la piena responsabilita' di tutte le Lotterie di IGT, incluse le funzioni di sviluppo di prodotto, vendite, operation, tecnologia e ricerca e sviluppo. A riporto di Marco Sala, Walter Bugno guidera' la funzione corporate di New Business & Strategic Initiatives. Questo team sara' responsabile dello sviluppo del business negli Stati dove IGT non e' presente, o dove, pur essendo presente, il segmento di prodotto non risulta definito.

01-Lug-20 15:39