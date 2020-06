Inzaghi "Scudetto? Il nostro primo obiettivo e' la Champions"

ROMA (ITALPRESS) – "I ragazzi hanno dimostrato di avere un grandissimo cuore e la voglia di rimanere vicino alla Juventus. La vittoria di sabato ci avvicina molto alla Champions, che e' il nostro grande obiettivo. Scudetto? Non siamo ancora arrivati in Champions, prima ci concentriamo su questo e poi penseremo al resto". Queste le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida delle 19.30 allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Longo. "Il calendario e' stato finora difficile, ma questo vale per tutte le squadre – ha rimarcato l'allenatore biancoceleste – Partita dopo partita miglioreremo la condizione, conteranno gambe e testa rimanendo lucidi come in occasione della partita di sabato".

Presentando la sfida ai granata, Inzaghi ha ricordato che la Lazio scendera' in campo "a 48 ore dalla partita con la Fiorentina.

Cataldi verra' con noi, ma sicuramente non e' pronto per giocare dall'inizio: vedremo se potra' farlo nel finale di gara. Marusic non e' ancora pronto. Correa e' invece da valutare, cosi' come le condizioni di Caicedo e Immobile", ha concluso l'allenatore biancoceleste.

29-Giu-20 13:59