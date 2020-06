Moto, per Dovizioso frattura alla clavicola e inizio Mondiale a rischio

MODENA (ITALPRESS) – Gran Premio di Spagna a rischio per Andrea Dovizioso. Il pilota forlivese della Ducati si e' procurato la frattura della clavicola sinistra mentre partecipava, per tenersi in allenamento, ad una gara di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna. Impegnato sulla pista del crossodromo di Monte Coralli, a Faenza, il Dovi e' atterrato male con la sua moto, proprio sulla spalla sinistra. Il ducatista e' stato accompagnato all'ospedale di Forli' dove la radiografia alla quale si e' sottoposto ha confermato la frattura alla clavicola. Il pilota forlivese e' stato quindi trasportato verso l'ospedale di Modena e sara' sottoposto ad un intervento chirurgico per mettere a posto la spalla e cercare di ridurre i tempi di ripresa, visto che il 19 luglio sul circuito di Jerez de la Frontera e' in programma il Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del rinnovato calendario del Mondiale MotoGP. "E' una frattura che poteva anche non essere operata ma che fissandola permettera' ad Andrea di potersi allenare tra un paio di giorni e essere pronti per la prima gara.

Andrea e' un po' dolorante ma sta abbastanza bene" le parole del suo agente Simone Battistella a Sky Sport24. Un infortunio che non influisce sulla trattativa in corso con la casa di Borgo Panigale per il rinnovo del contratto per la prossima stagione. "La trattiva per il 2021 e' una cosa a parted – dice -. Noi siamo concentrati sul 2020. C'e' questo piccolo intoppo che va risolto immediatamente. Poi per il 2021 quando sara' il momento si decidera'".

