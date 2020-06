Rinnovate le tariffe della copia privata, Mogol "Segnale di attenzione"

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Siae, Giulio Rapetti Mogol, esprime in una nota "soddisfazione e gratitudine" al Ministro per i beni e le attivita' culturali e il turismo Dario Franceschini "per aver sostanzialmente lasciato invariati i diritti derivanti dalla copia privata".

"In questo momento, pur nella necessita' di mantenere un equilibrio tra interessi contrapposti, il ministro Franceschini ha comunque garantito una equa remunerazione agli aventi diritto.

Questo e' certamente un importante segnale di attenzione", dice Mogol.

