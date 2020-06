Coronavirus, una cinquantina di positivi alla Bartolini di Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Ad oggi sono 54 i casi positivi. Siamo partiti da 10-12 e in pochi giorni sono aumentati". Lo riferisce all'agenzia ITALPRESS Tiziano Loreti del Si' Cobas in merito al focolaio Covid che si e' sviluppato nel magazzino Brt nella zona industriale Roveri di Bologna. "E' chiaro – aggiunge Loreti – che c'e' un focolaio in atto e ci sono altri casi in altri magazzini.

Siamo particolarmente preoccupati per questa situazione". "A inizio pandemia – racconta ancora Loreti – siamo riusciti a strappare protocolli di sicurezza con le aziende, ma con Brt abbiamo faticato di piu' e l'ha fatto in ritardo. Ci sono responsabilita' reali rispetto alle condizioni in cui si lavora".

Il timore, infatti, e' che il contagio si sia facilmente allargato proprio per le condizioni di lavoro. "Quando si lavora ammassati, – aggiunge Loreti – i bagni a disposizione sono pochi, la gente e' costretta a convivere in poco spazio, la situazione e' quella".

Per Loreti la situazione nel magazzino Roveri "e' gia' degenerata" ed e' "complicata". Ora il magazzino e' chiuso, ma – sottolinea Loreti – "stiamo sollecitando i lavoratori a verificare quali sono le condizioni in tutti i magazzini, dove convivono centinaia di lavoratori". Inoltre, secondo quanto riportato dall'edizione locale del quotidiano "Il Resto del Carlino", in queste ore sono in corso i tamponi proprio nel piazzale antistante il cluster dell'azienda.

(ITALPRESS).

cin/mgg/red

25-Giu-20 14:46