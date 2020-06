Il Papa a Zanardi "Alex esempio di ripartenza, prego per te"

ROMA (ITALPRESS) – "Carissimo Alessandro, la sua storia e' un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso.

Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonista, facendo della disabilita' una lezione di umanita'". Inizia con queste parole la lettera che Papa Francesco ha scritto ad Alex Zanardi, il campione che lotta per la vita in un ospedale di Siena dopo il grave incidente di venerdi' scorso con la sua handbike. Il Santo Padre ha voluto mandargli un messaggio attraverso la Gazzetta dello Sport che ieri ha ospitato anche l'intervento di don Marco Pozza, amico di Zanardi. Insieme hanno corso le maratone di New York, Venezia e Padova. "Alex piace a Francesco perche' e' molto vicino al senso del suo pontificato, perche' ha trasformato la disabilita' in una grande lezione di umanita' – spiega don Marco Pozza alla Gazzetta dello Sport -. E il Papa cerca sempre di restituire autostima a chi e' in difficolta', a chi si sente ai margini. Perche' il vero disabile e' chi non ha stima di se'".

"Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca.

Fraternamente", la conclusione del messaggio di Papa Bergoglio ad Alex Zanardi.

