Fase 3: Italcer, con Advance prima ceramica a prova di Covid

Reggio Emilia, 24 giu. (Labitalia) – Italcer, l’hub del design nella ceramica made in Italy e nell’arredo bagno alto di gamma, lancia sul mercato Advance la nuova linea di materiali in gres porcellanato antinquinante ed antibatterico puntando ad essere la prima ceramica a realizzare un materiale antivirale ed antiCovid-19 con la possibilità quindi di ridurre sia il tempo di permanenza sia la carica virale. Il nuovo prodotto si presenta come una ceramica di ultimissima generazione e completamente innovativa che contribuisce a purificare l’aria che respiriamo e a rendere più puliti, salubri, igienici pavimenti e rivestimenti, e quindi l’ambiente in cui viviamo, abbattendo di oltre il 99% i batteri presenti nell’ambiente, oltre agli agenti inquinanti atmosferici. Il materiale altamente innovativo è stato messo a punto dopo anni di ricerche e test scientifici accurati, come precisa Isidoro Giorgio Lesci, già titolare di 15 brevetti, autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche e ‘padre’ del progetto.

“Dopo oltre due anni di ricerca – spiega – abbiamo ottenuto una formula innovativa che abbiamo denominato Advance antibacterial bio-air purifying e che nasce da un approccio biomimetico, quindi da un processo naturale replicato in un procedimento industriale e sostenibile, utilizzando diversi materiali ampiamente disponibili in natura e senza l’utilizzo di solventi organici. Siamo riusciti infatti attraverso una trasformazione spontanea in primo fuoco ad oltre 1200 C ad ottenere sia un’attività antinquinante con una riduzione in 3 ore del 20% di NOx (i principali agenti inquinanti derivati dai gas di combustione di auto e produzione industriale) certificato dall’Università di Torino, sia un’azione antibatterica con oltre il 99% di riduzione in 8 ore di uno dei principali patogeni, l’escherichia coli, come da normativa Iso”.

A causa dell’emergenza Coronavirus, sono stati effettuati ulteriori test di laboratorio, come spiega ancora Lesci: “Essendo la struttura biochimica dei batteri più complessa di quella dei virus abbiamo deciso in accordo con Italcer di effettuare dei test sul Covid-19 ed anche altri virus, presso un ente specializzato americano e di riferimento a livello internazionale. Abbiamo a mio avviso buone aspettative che questo materiale possa denaturare la componente glicoproteica di cui è costituito il virus e quindi conseguentemente inattivare la sua virulenza”.

Tutto il gruppo è da sempre impegnato nel riciclo dei materiali e in investimenti tecnologici sempre più importanti. Solo negli ultimi tre anni il gruppo ha investito oltre 25 milioni in industry 4.0. Nel prossimo triennio, sono previsti investimenti per ulteriori 10 milioni l’anno. “Il momento che stiamo vivendo – commenta Graziano Verdi, amministratore delegato di Italcer Group – ci ricorda che nel mondo l’igiene è fondamentale per la salute e la sicurezza comune. La linea Advance è il risultato dell’importante lavoro del nostro team insieme a Lesci e dei significativi investimenti in R&S pari a oltre il 3% del fatturato. Questa scoperta consentirà di migliorare la sicurezza sia in ambito pubblico e privato, se pensiamo ai possibili impieghi non solo nel contesto domestico ma anche all’utilizzo in strutture sanitarie, spazi comuni quali scuole e aeroporti o outdoor, ampliando l’attività del Gruppo a livello italiano e internazionale”.

“Tutte le aziende – prosegue Verdi – ed i marchi del gruppo (Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Ava, Elios Ceramica, Bottega e Devon&Devon) potranno beneficiare di Advance da fine settembre ed aprirsi nuovi significativi spazi nell’ambito dell’architettura contemporanea come pareti ventilate, rivestimenti e pavimentazioni da esterni, da bagno e cucina nonché il mondo dell’hospitality e della ristorazione, in virtù delle prestazioni di questa nuova tecnologia ed anche in considerazione dell’aumentato livello d’igiene richiesto dai consumatori tutti”.

Per le loro proprietà uniche le lastre Advance sono infatti adatte per tutti gli ambienti dove gli standard di pulizia, salubrità, igiene sono un’esigenza importante, soprattutto in questo particolare momento storico: abitazioni, centri wellness, alberghi, ristoranti, palestre, scuole, cliniche, laboratori, ospedali.