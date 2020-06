Fase 3: Consulenti lavoro, ecco circolare su sospensione versamenti

Roma, 24 giu. (Labitalia) – Tanti, a partire dal 23 febbraio scorso, i provvedimenti legislativi, di prassi e di natura procedimentale che il legislatore e gli enti competenti, quali Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Agente della Riscossione, hanno emanato per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19 e alla conseguente crisi economica che ha colpito tutto il Paese.

Con la circolare n. 16/2020, ‘Crisi da Covid-19: sospensione dei versamenti in autoliquidazione. Normativa, prassi e procedimenti’, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riepiloga e commenta la copiosa normativa prodotta con particolare riferimento alla sospensione dei versamenti in autoliquidazione delle imposte, che hanno interessato in modo diverso i vari comparti economici, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Specifica attenzione viene poi dedicata alle sospensioni delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento, conciliazioni, recupero crediti d’imposta, avvisi bonari e pignoramenti presso terzi dell’Agente della Riscossione. All’interno del documento, infine, pratiche tabelle di sintesi con norma di riferimento, sospensioni, eventuali condizioni e codici per le comunicazioni.