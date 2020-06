Doppietta Dzeko trascina la Roma, 2-1 in rimonta alla Samp

ROMA (ITALPRESS) – La Roma rimonta, trova il successo con una doppietta di Edin Dzeko e risponde presente. All'Olimpico la squadra giallorossa vince 2-1 contro la Sampdoria e si porta a quota 48 punti in classifica nonostante un primo tempo sottotono che ha visto la formazione di Fonseca distratta soprattutto in alcuni degli elementi migliori della stagione. Su tutti Amadou Diawara protagonista suo malgrado del vantaggio della Sampdoria con un retropassaggio che da' la chance a Gabbiadini di saltare Mirante e di appoggiare in rete. Ma il primo tempo da incubo dell'ex Napoli non e' finito e al 27' si fa scippare la palla in posizione pericolosa da Jankto autore di una conclusione che trova la deviazione di Mirante sul palo. Sul fronte Sampdoria e' Audero il grande protagonista con due grandi interventi prima su Dzeko, servito splendidamente da Mkhitaryan in area e poi su Pastore, al termine di una serpentina in area dell'argentino. Ma al 31' il portiere della Sampdoria deve arrendersi alla conclusione dalla distanza di Veretout, anche se il gol viene poi annullato con l'ausilio del Var per un tocco precedente col braccio di Carles Perez.

Nel secondo tempo Fonseca procede con le sostituzioni e la Roma cambia volto: il neo entrato Pellegrini inventa con un lancio in area per Dzeko che con una conclusione al volo di mancino trova lo splendido gol del pareggio. La Roma si scuote e sfiora il vantaggio: Kolarov su calcio di punizione si coordina e colpisce il palo interno. Ma il gol del vantaggio e' solo rimandato: all'85' Cristante scodella una palla in area e Dzeko bissa firmando il 2-1 che gli permette di raggiungere Pedro Manfredini a quota 104 gol nella classifica di marcatori della storia della Roma.

24-Giu-20 23:44