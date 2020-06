Coronavirus, 28 migranti positivi sulla nave a Porto Empedocle

PALERMO (ITALPRESS) – "Ventotto migranti positivi al Covid-19.

Sono sulla nave in rada a Porto Empedocle, soluzione che con caparbieta' abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell'Isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio quella nostra richiesta". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, evidenziando che "chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si rendera' conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione". "Voglio sperare – conclude il governatore – che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte".

"Siamo al lavoro da ieri per monitorare quanto accade a bordo della nave. Come sempre la richiesta del presidente Musumeci e' stata tempestiva. Vi tengo aggiornati", scrive su Facebook l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

