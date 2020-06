Condizioni Zanardi stazionarie, stop ai bollettini medici

SIENA (ITALPRESS) – Rimangono stazionarie le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato nella terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena da venerdi' 19 giugno. "L'atleta – informa l'ultimo bollettino medico diramato – ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. Continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da un'e'quipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche. Il paziente e' sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi rimane riservata. Sentita la famiglia – conclude la nota – si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute".

24-Giu-20 12:06