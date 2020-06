Nasce Alphacredit spa, società di mediazione creditizia

Roma, 23 giu. (Labitalia) – Nasce AlphaCredit Spa, una nuova società di consulenza e mediazione creditizia che, grazie alla solidità professionale ed esperienza dei propri soci e manager, può ambire ad entrare tra i leader di mercato. “Forte di una compagine azionaria che garantisce coesione tra soci, manager e consulenti del credito, oltre che solidità finanziaria, AlphaCredit Spa – si legge in una nota – presenta un management team di alto profilo e con esperienze di successo e una rete di prossimità ai clienti costituita da Professionisti estremamente qualificati, leader nel proprio mercato. I presupposti di partenza consentono di ipotizzare una capacità di massimizzare da subito il rapporto tra il numero dei consulenti del credito e l’importo intermediato, con la possibilità di guadagnare rapidamente importanti quote di mercato”.

La nuova società è stata fondata da Holding Alpha Srl, alcuni soci minoritari e il Gruppo Ipi Spa, uno dei principali protagonisti del mercato immobiliare italiano, che ha ceduto il 67% di Imutuipi Srl ai nuovi soci entranti. Il presidente di AlphaCredit Spa sarà un manager indipendente, Federico Merola; il vicepresidente Vittorio Moscatelli e l’amministratore delegato è Samuele Lupidii. “Facciamo il nostro ingresso in un mercato fortemente competitivo dotati di esperienza, innovazione, capitali, velocità ed etica per offrire la migliore consulenza creditizia. Questa è AlphaCredit Spa. La partnership con i maggiori Istituti di credito ci permette di offrire da subito uno dei più ampi ventagli di prodotti per ogni esigenza e progetto, sia delle famiglie, sia delle Pmi”, ha commentato soddisfatto Samuele Lupidii.

“Ipi entra con una partecipazione del 33% nel capitale sociale di AlphaCredit, rinunciando ad una propria società di mediazione creditizia complementare alla propria società di agency immobiliare, nella convinzione che AlphaCredit abbia capitali, management e quindi mediatori creditizi da poter diventare leader sul mercato nazionale”, ha aggiunto Moscatelli. AlphaCredit Spa è iscritta nell’elenco dell’Organismo Agenti e Mediatori (Oam) ed è presente con i propri professionisti del credito nelle principali città italiane.