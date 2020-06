Iva, Cavallaro (Cisal) "Piu' utile ridurre la pressione fiscale"

ROMA (ITALPRESS) – "Se si vuole dare una spinta ai consumi, si devono mettere direttamente risorse nelle tasche dei cittadini".

Cosi' in una nota il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, il quale, entrando nella discussione legata al possibile taglio IVA aggiunge: "Seppur apprezzando lo spunto, ad oggi, per come annunciata, l'idea ci appare di difficile realizzazione. Valuteremo la proposta quando sara' formulata ufficialmente nel suo complesso, ma occorre un piu' deciso ed immediato intervento di alleggerimento del prelievo fiscale sui redditi da lavoro e pensioni, agendo sull'Irpef. La sola riduzione dell'IVA potrebbe non portare agli effetti sperati".

(ITALPRESS).

mgg/com

23-Giu-20 13:54