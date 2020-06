Colpo alla famiglia di Messina Denaro, beni confiscati al cognato

TRAPANI (ITALPRESS) – Beni per un valore di 250mila euro sono stati confiscati dalla Dia di Trapani, coordinata dalla Procura di Marsala, a Gaspare Como, commerciante di Castelvetrano e cognato di Matteo Messina Denaro (per averne sposato la sorella Bice Maria), gia' sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, attualmente detenuto per associazione a delinquere di tipo mafioso. La confisca e' stata disposta dal Tribunale di Marsala al termine del procedimento penale che ha portato alla condanna di Como a 3 anni e 6 mesi di reclusione, per trasferimento fraudolento di valori, e, per concorso nello stesso reato, alla pena di un anno e sei mesi a carico di Gianvito Paladino e di Bice Maria Messina Denaro.

La sentenza, integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, e' divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilita', da parte della Cassazione, in ordine al ricorso presentato dai condannati. I beni sottoposti a confisca definitiva, gia' sequestrati dalla Dia nel 2013, sono un'attivita' commerciale di vendita d'abbigliamento, un locale di circa 200 mq a Castelvetrano – intestato a Valentina Como (sorella di Gaspare) – e una costosa auto di grossa cilindrata.

