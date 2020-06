Ex presidente Palamara espulso dall'Anm

ROMA (ITALPRESS) – Il comitato direttivo centrale dell'Anm, votando all'unanimita' la proposta avanzata dal collegio dei probiviri, ha decretato l'espulsione di Luca Palamara dall'Associazione. La decisione nei confronti del Pm romano, indagato a Perugia per corruzione, e' stata adottata per le "gravi violazioni al codice etico". E' la prima volta che un ex presidente viene espulso dall'Anm.

"Un primo segnale di cambiamento e' stato dato, ma non basta. Una profonda riforma della Giustizia, civile, penale e amministrativa e' fondamentale per rilanciare l'Italia. Tempi certi dei processi, certezza della pena, separazione delle carriere: la Lega e' pronta", commenta il leader della Lega Matteo Salvini.

