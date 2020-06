Commercio: consorzio Sun-Supermercati uniti nazionali, in aumento occupazione

Milano, 16 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Aumentano i livelli occupazionali nelle aziende del consorzio Sun- Supermercati uniti nazionali. “Nel corso del 2020 nelle aziende aderenti al consorzio Sun – ha detto il direttore generale Stefano Rango – saranno complessivamente 800 le assunzioni che verranno effettuate. Sono due i fattori che hanno determinato l’incremento degli occupati: da una parte è stata la conseguenza della pandemia da coronavirus, inoltre le aziende aderenti al Sun non hanno ovviamente interrotto il proprio programma di aperture di nuovi punti vendita nei vari territori di operatività concentrati nel nord e nel centro del Paese”. Diverse sono le figure professionali richieste e tra questi figurano: specialisti di reparto per le aree di vendita della macelleria, banco taglio, ortofrutta, pescheria, pizza e le professionalità richieste sono addetto vendita e addetti vendita generici. Il consorzio Sun, con sede a Milano davanti alla stazione centrale, è la più antica centrale di acquisto italiana della grande distribuzione, anche nel corso del 2019 ha fatto registrare trend di crescita particolarmente rilevanti. La rete distributiva del gruppo alla fine del 2019 conta più di 600 punti vendita con una proiezione di crescita fino a 624 entro il 2020 per un ammontare di investimenti per sviluppo e ristrutturazione che sfiora i cento milioni di euro.

Interessante la quota di mercato nelle aree di riferimento delle diverse aziende che compongono il Sun che è pari al 13,6%. Cedigros, che ha la propria sede principale a Roma, ha una quota di mercato pari al 19,2%. Il gruppo Gabrielli di Ascoli Piceno ha una quota di mercato pari al 17%. Italbrix di Brescia ha una quota del 12,6%. Inoltre Alfi, che ha sede a Casalnoceto in provincia di Alessandria, ha una quota di mercato pari al 7%. La quota di mercato di Cadoro, che ha la propria sede a Quarto d’Altino in provincia di Venezia, è pari al 5%. In netta crescita anche i dati relativi alla marca del distributore Consilia. Nel corso del lockdown sono state numerose le iniziative intraprese da parte delle aziende aderenti al Sun per tutelare i propri dipendenti: “Mi preme sottolineare – ha aggiunto il direttore generale Stefano Rango – le numerose iniziative adottate da parte delle nostre aziende per i propri dipendenti, che vanno dall’erogazione di buoni spesa oltre alle polizze assicurative appositamente stipulate. I dipendenti delle aziende aderenti al Sun-Supermercati uniti nazionali,sono stati in prima linea nei giorni del lockdown, assicurando la piena funzionalità dei punti vendita, diventando sempre più un importante punto di riferimento per le comunità provate dalla diffusione del Covid-19″.

“Vorrei poi evidenziare – ha affermato – il ruolo delle aziende aderenti al Sun che hanno attuato importanti iniziative sociali. Ammontano infatti a oltre due milioni di euro i progetti che vanno dalle donazioni agli enti caritatevoli come il Banco alimentare, per aiutare coloro che si trovano in difficoltà a seguito delle conseguenze che la pandemia ha generato nel tessuto sociale, fino alle erogazioni di denaro a favore di enti come ad esempio la Protezione civile, la Caritas e la Croce Rossa”.