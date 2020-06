Fieravicola: presidente Renzo Piraccini, vicepresidente Fiorini

Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Ulteriore step sulla strada del rilancio di Fieravicola. Il Consiglio di amministrazione della società nella seduta odierna, ha nominato Renzo Piraccini presidente e Fabiana Fiorini vicepresidente. Fieravicola ha come socio di maggioranza Ieg – Italian Exibition Group che ha investito e creduto fattivamente nel progetto; inoltre nella compagine azionaria di Fieravicola vi sono Fiera Forlì e Cesena Fiera.

La manifestazione, alla sua 52ma edizione da un punto di vista storico ma alla sua prima 2.0, si terrà nel quartiere fieristico di Rimini il 4, 5 e maggio 2021. La nuova location, con i suoi elevati standard di internazionalità e di servizi tecnico-logistici abbinati alla grande ricettività della Riviera e la sinergia con Macfrut, sono parte delle strategie di rilancio di Fieravicola per la quale gli organizzatori puntano a uno sviluppo significativo in un’ottica di internazionalizzazione e specializzazione.

Renzo Piraccini è un manager di lungo corso dell’agroalimentare italiano e in particolare del settore ortofrutticolo. Ha diretto per oltre 20 anni il gruppo Apofruit e dall’ottobre 2014 è presidente di Cesena Fiera. Fabiana Fiorini è vicesegretario generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

“Ringrazio i consiglieri – ha dichiarato Renzo Piraccini assumendo l’incarico – per la fiducia che mi hanno accordato. Assicuro il mio impegno per realizzare con Italian Exhibition Group, Fiera Forlì e Cesena Fiera una grande vetrina della filiera avicunicola italiana e costruire un importante polo romagnolo dell’agribusiness, mettendo in rete due fiere specializzate come Macfrut e Fieravicola”.

Il Consiglio di amministrazione – composto da Fabiana Fiorini, Anacleto Malara, Stefano Gagliardi, Renzo Piraccini, Luigi Bianchi, Patrizia Cecchi, Fabio De Santis, Silvia Fabbri e Mirco Zamponi – ha inoltre nominato Stefano Gagliardi, direttore di Assoavi e grande esperto del settore avicolo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, chiamato a supportare l’organizzazione della fiera e a proporre le tematiche di interesse del settore.

Del Comitato faranno parte rappresentanti del mondo accademico come il presidente dell’Associazione italiana di avicoltura scientifica Martino Cassandro, il presidente della Società italiana di patologia aviaria Mattia Cecchinato, il presidente dell’Associazione italiana coniglicoltori Cesare Castellini, e dei vari settori della filiera.