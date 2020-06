Federlegno Arredo: Emanuele Orsini si dimette, va a vicepresidenza Confindustria

Milano, 15 giu. (Labitalia) – Federlegno Arredo Eventi S.p.A. informa che Emanuele Orsini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente Delegato, al termine del cda di oggi , motivate dai nuovi incarichi istituzionali ricoperti a seguito dell’elezione a Vice Presidente di Confindustria con delega al credito, alla finanza e al fisco.

“È stato un triennio incredibilmente intenso che mi ha dato la possibilità di vivere e conoscere da vicino la vetrina internazionale per il made in Italy e il legno-arredo, quale è il Salone del Mobile di Milano. Federlegno Arredo Eventi S.p.A. è una Società solida finanziariamente e soprattutto perché fatta di capitale umano eccezionale, il nostro asset più strategico e di valore, che saprà condurla verso nuovi traguardi ancora più ambiziosi” ha dichiarato Orsini.

“La Società rivolge un sincero ringraziamento ad Orsini per l’impegno, la competenza ed il decisivo contributo dato in questi anni ai vertici dell’intero Gruppo di FederlegnoArredo e per averne sviluppato il valore in maniera significativa”, si legge in una nota.