Coronavirus, ricoveri ancora in calo

ROMA (ITALPRESS) – Al 15 giugno il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e' di 237.290, con un incremento rispetto al 14 giugno di 303 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e' di 25.909, con una decrescita di 365 assistiti rispetto al 14 giugno.

Tra gli attualmente positivi, 207 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 2 pazienti rispetto al 14 giugno.

3.489 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 105 pazienti rispetto al 14 giugno.

22.213 persone, pari all'86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto al 14 giugno i deceduti sono 26 e portano il totale a 34.371. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 177.010, con un incremento di 640 persone rispetto al 14 giugno.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.976 in Lombardia, 2.604 in Piemonte, 1.500 in Emilia-Romagna, 755 in Veneto, 489 in Toscana, 246 in Liguria, 1.292 nel Lazio, 617 nelle Marche, 289 in Campania, 410 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 486 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 12 in Valle d'Aosta, 37 in Calabria, 70 in Molise e 11 in Basilicata.

15-Giu-20 18:04