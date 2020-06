Chiellini "Chiudere con un grande Europeo sarebbe un bel finale"

TORINO (ITALPRESS) – La rottura del crociato, il lungo stop e il ritorno in campo salvo poi dover fare i conti col lockdown. Ora la ripresa, per l'inizio di tour de force dove Giorgio Chiellini potrebbe scrivere il suo ultimo capitolo con la maglia azzurra. In diretta Instagram con Martina Colombari, il capitano della Juventus ammette di aver vissuto "dei mesi strani. All'inizio e' stato difficile accettare l'infortunio ma sono contento di averlo avuto a 35 anni, ho una maturita' diversa e ho vissuto la riabilitazione bene, e' stata una sfida con me stesso". In futuro "mi piacerebbe fare un percorso nel mondo del calcio, piu' dirigenziale che di campo. Vivo con serenita' che possa finire fra poco, ne sono consapevole e mi sto preparando. Arrivera' un momento in cui dovro' riadattarmi ma non mi spaventa, avro' tanto entusiasmo anche per la vita che verra' dopo". E potrebbe non mancare tanto. "Il prossimo anno cerchero' di capire come sto, come reggono i muscoli e le ginocchia, ci sta che alla fine della prossima stagione possa smettere ma lo vedro' con grande serenita' la prossima primavera", assicura ancora Chiellini. Che vede negli Europei slittati al 2021 la chance per uscire dalla porta principale. "Mi auguro di finire con un grande Europeo, sarebbe una bella soddisfazione – ammette – Spero di arrivarci in ottime condizioni e vivermi questa mia ultima manifestazione internazionale alla grande e fare da guida a una squadra giovane che sta crescendo: ci sono giovani forti e giocare a Roma ci dara' carica e anche grande responsabilita'. Sarebbe anche una bella fine, la chiusura di un cerchio importante".

