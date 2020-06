Nuovi casi di coronavirus a Pechino, scatta lockdown in alcune zone

ROMA (ITALPRESS) – A causa di un nuovo focolaio collegato al mercato della carne di Xinfadi, e' scattato il lockdown in diversi quartieri di Pechino. In particolare, 11 complessi residenziali nel Sud della capitale sono stati isolati e tra scuole e asili sono stati chiusi. Nei giorni precedenti, infatti, le autorita' sanitarie hanno scoperto sette casi di Covid-19. Nel frattempo tutti i dipendenti del mercato sono stati sottoposti a tampone. I nuovi casi registrati sono i primi avvenuti nella capitale cinese dopo uno stop di circa 50 giorni. L'ultimo caso della citta' prima del recente picco e' stato segnalato a meta' aprile. Per questo nuovo focolaio al momento le autorita' non hanno fornito spiegazioni, ma una nuova ondata di epidemia sarebbe un colpo durissimo, dopo le pesanti misure adottate per arginare la prima, con le ricadute sull'economia.

13-Giu-20 09:41