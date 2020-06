Bankitalia "Ancora ritardi sui prestiti, ma la situazione migliora"

MILANO (ITALPRESS) – "Continuiamo a vedere una crescita sul fronte dei prestiti garantiti alle aziende. In particolare, ci sono state 1,2 milioni di richieste fino a 25 mila euro sul fronte delle Pmi.

Gran parte di queste richieste sono state accolte, solo l'1% sono state rifiutate, il resto sono in fase di esame. Un po' piu' complessa e' la situazione per le richieste di prestiti di entita' superiore. C'e' una crescita del numero di richieste, ma la quota di approvazione e' ancora bassa rispetto al totale". Lo ha detto Paolo Angelini, capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, nel corso di un'audizione alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sulle iniziative della task force per la liquidita' del sistema bancario nell'emergenza sanitaria. "Emerge un meccanismo positivo per le moratorie, qualche problema in piu' sul fondo Gasparrini a causa della difficolta' delle procedure – ha aggiunto -. Notiamo pero' un rapido miglioramento dei tempi di effettiva erogazione dei crediti garantiti da parte delle banche, ma si conferma l'eterogeneita' fra i diversi istituti".

(ITALPRESS).

trl/sat/red

11-Giu-20 08:59