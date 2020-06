Fase 3: boom di richieste di Patenti A, piace sempre di più la moto per spostarsi

Milano, 10 giu. (Labitalia) – Dopo mesi trascorsi a casa fra una videochiamata e l’altra, la fase 3 ha sancito l’inizio di una “nuova normalità” nella quale le strade stanno gradualmente riprendendo vita: da un’indagine del Centro Studi di Assolombarda è infatti emerso come gli spostamenti da e per i luoghi di lavoro siano aumentati del 22% già con l’avvio della fase 2. E la mobilità non solo ricomincia a crescere, ma si trasforma radicalmente: secondo un’indagine pubblicata da The Local Switzerland, sempre più persone optano per il trasporto privato e a farlo sono soprattutto i giovani, tanto che 1 under 30 su 3 dichiara che userà la moto più spesso.

Complice anche l’arrivo della bella stagione, infatti, le due ruote sembrano essere fra i mezzi perfetti per affrontare questo periodo, tanto che le scuole guida registrano un vero e proprio boom di richeste per la patente A: se la bicicletta è ideale per le brevi distanze, per chi è costretto a spostarsi per tragitti più lunghi, la moto infatti può rivelarsi la soluzione migliore per muoversi in tutta sicurezza.

Fra i vantaggi, come riporta Moto Journal, vi è soprattutto il fatto di contribuire a snellire il traffico dal momento che occupa 4 volte meno spazio rispetto a un’automobile e permette di ridurre di un terzo il tempo trascorso in strada. Attenzione però alla sicurezza stradale, in particolar modo al tragitto casa-lavoro che si dimostra uno dei più pericolosi, con l’aumento degli infortuni in itinere.

Allora ecco che per ripartire nel segno della sicurezza scende in campo BikerX, scuola di guida sicura nata nel 2019, che dal 13 giugno riaprirà le porte presso l’Autoscuola Gatti di Reggio Emilia. E i numeri mostrano come biker e aspiranti tali non vedano l’ora di salire in sella: le iscrizioni ai corsi crescono, infatti, del 15% e sono oltre 50 i partecipanti ai programmi dedicati al conseguimento della patente A, registrando un vero e proprio boom di richieste nella fascia d’età 16 – 40 anni.

“Gli incidenti in itinere rientrano purtroppo tra i problemi più frequenti nel campo della mobilità e non vanno assolutamente sottovalutati – spiega Eliana Macrì, presidente di BikerX – Per questo motivo la nostra scuola, supportata da un team di esperti, organizza corsi di guida sicura, sensibilizzando sul tema della sicurezza stradale e sulle principali norme da rispettare. Queste lezioni rappresentano anche un valido strumento per mettere alla prova le proprie capacità, soprattutto concentrazione e controllo, in modo da ripartire in sella senza alcun timore”.

“Un’attenzione particolare è riservata a chi si affaccia per la prima volta al mondo delle due ruote: sono oltre 50 gli iscritti ai prossimi corsi in programma dedicati al conseguimento della patente A, abbiamo registrato un vero e proprio boom di richieste soprattutto nella fascia d’età dai 16 ai 40 anni”, conclude Macrì. Tra i servizi di BikerX, i corsi beginners dedicato ai neofiti, intermediary per chi ha già macinato qualche chilometro, advanced per gli esperti e il corso di preparazione all’esame per il conseguimento della Patente A. Tutti organizzati presso l’Autoscuola Gatti di Reggio Emilia, permettono ai partecipanti di testarsi sul Campo Prova, l’unico impianto stradale privato in Italia dove è riprodotto un quartiere con rotatoria, precedenze, dossi, semafori e molto altro, 50 mila m2 per esercitarsi in totale sicurezza.