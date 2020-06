Coronavirus, Speranza "Pronti a intervenire su eventuali focolai"

"ROMA (ITALPRESS) – "Noi abbiamo un sistema di monitoraggio che stiamo controllando giorno dopo giorno: ogni settimana lavoriamo con l'Iss e le regioni. Qualora ci sara' una situazione in alcune zone che rischiera' di sfuggirci di mano sara' nostro compito intervenire. Spero che non avverra'". Cosi' il ministro della Salute Roberto Speranza durante la trasmissione 'DiMartedi'' inonda su La7. "La tendenza va nella direzione giusta, con la massima della cautela. Arrivano segnali incoraggianti a cinque settimane dalle prime riaperture. C'e' un clima positivo, ma la battaglia non e' vinta. Importante essere rigorosi nei comportamenti. Fuori dall'Italia si vedono ancora immagini drammatiche", ha sottolineato Speranza, ricordando che "noi ora conosciamo questo virus, a marzo siamo stati colti di sorpresa. Lo abbiamo studiato il Covid-19 e i comportamenti delle persone hanno fatto la differenza. Il Cts e i nostri scienziati ci dicono che il genoma del virus e' rimasto lo stesso. La partita non e' chiusa, guai a pensare che sia solo un ricordo. Indossiamo sempre la mascherina".

(ITALPRESS).

spf/fsc/red

09-Giu-20 22:56