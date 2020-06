Diabete, disponibile in Italia il sistema Freestyle Libre 2

ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani con diabete possono ora scegliere di essere avvisati in tempo reale quando i valori del glucosio sono troppo bassi (ipoglicemia) o troppo alti (iperglicemia) con FreeStyle Libre 2, la nuova generazione del sistema FreeStyle Libre di Abbott che consente letture accurate ogni singolo minuto senza la necessita' di pungere il dito, ora con allarmi opzionali.

"Gli allarmi del glucosio opzionali possono essere una caratteristica importante nella gestione del diabete per alcuni gruppi specifici di persone, come ad esempio i bambini o le persone ad alto rischio di ipo o iperglicemia" dichiara Massimiliano Bindi, Regional director of Southeast Europe and Italy, Diabetes Care, Abbott "Con FreeStyle Libre 2 le persone con diabete hanno piu' possibilita' di scegliere come gestire la propria condizione attraverso gli allarmi." FreeStyle Libre 2 si basa sulla stessa tecnologia proprietaria del sistema FreeStyle Libre, che ha gia' dimostrato un impatto significativo sui dati in real-world e sugli studi clinici come un miglior controllo glicemico, una riduzione del tempo trascorso in ipo e iperglicemia, un maggior tempo nel range ottimale di glucosio e una significativa riduzione dei livelli di emoglobina glicata (HbA1c).

Inoltre, un recente studio in real-world pubblicato dalla rivista British Medical Journal, ha mostrato che l'utilizzo del sistema FreeStyle Libre per un anno ha un impatto positivo sulla qualita' di vita e sugli esiti clinici delle persone con diabete Tipo 1 e Tipo 2: il 77% ha meno episodi di ipoglicemia, il 78% presenta ipoglicemie meno gravi, le assenze dal lavoro e i ricoveri ospedalieri per diabete si riducono di due terzi.

"Il sistema FreeStyle Libre 2 mantiene le caratteristiche di semplicita' e accessibilita' della prima generazione, e permette ai pazienti di avere a disposizione degli allarmi glicemici opzionali." dichiara Dario Pitocco, Professore associato di Endocrinologia, Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore Unita' Operativa di Diabetologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli "Con questo sistema il paziente e' sempre protagonista della propria gestione: in seguito alla ricezione dell'allarme, si scansiona e utilizza le informazioni per prendere decisioni terapeutiche appropriate. Questi dispositivi, permettendo un controllo molto frequente dei valori, aiutano il medico e le persone con diabete ad interpretare meglio l'andamento delle glicemie".

Il sistema FreeStyle Libre 2, che utilizza la tecnologia Bluetooth, trasmette ogni singolo minuto i dati del glucosio al lettore o a uno smartphone compatibile.

La lettura del livello di glucosio viene effettuata grazie ad un piccolo sensore, facile da applicare sulla parte posteriore del braccio e indossabile fino a 14 giorni. Con una scansione indolore di un secondo, e' possibile visualizzare il valore del glucosio in real-time, la freccia di tendenza e lo storico del glucosio, senza dover pungere il dito. Queste informazioni possono essere utilizzate per prendere decisioni consapevoli su regime terapeutico e alimentazione. Il sistema offre allarmi personalizzabili e opzionali che avvertono quando i valori sono troppo bassi o troppo alti. Grazie a una serie di strumenti digitali e app, il sistema puo' consentire agli utenti di condividere gli allarmi con genitori, caregiver o amici attraverso un sistema basato sul cloud.

