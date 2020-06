Coronavirus, Renzi "Giunto il momento di un'apertura all'opposizione"

ROMA (ITALPRESS) – "E' arrivato il momento di un'apertura all'opposizione. Litigi con Conte? Quando abbiamo fatto noi la pace, ha iniziato a litigarci il Pd. Passiamo dalle parole ai fatti e fermiamo le polemiche. Io vorrei uno scacco matto alla paura e alla disoccupazione. C'e' bisogno di speranza". Lo ha affermato il leader di Italia Viva Matteo Renzi ai microfoni del Tg5.

Poi a "Non e' l'Arena", su La7, l'ex premier ha parlato della situazione economica: "Non e' facile per nessuno, in tutto il mondo e' un caos. Se diamo liquidita' alle piccole medie imprese, saranno protagoniste della prossima ripartenza in Italia. Si dovra' fare di piu': buone idee e buone parole finora, ma i fatti cosi' cosi'". "Viviamo in tempi eccezionali, questa chiusura ha prodotto un danno economico pazzesco. Anziche' stare a discutere, sblocchiamo i cantieri adesso – ha proseguito Renzi -. Non mi interessa cosa dicono i grillini: facciamo un accordo tutti assieme".

