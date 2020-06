Coronavirus, Arcuri "Distribuite 390 milioni di mascherine"

ROMA (ITALPRESS) – "I primi giorni dopo il mio incarico, facevamo fatica a mandare le mascherine anche al personale sanitario. In questi 80 giorni ne abbiamo distribuite 390 milioni, ne abbiamo una quantita' sufficiente. La liberta' va sempre tutelata.

Facciamo in modo che le farmacie e la grande distribuzioni possano venderle al prezzo giusto. Oltre il 50% dei nostri ordini e' eseguito con aziende italiane". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario all'emergenza, durante la trasmissione "Mezz'ora in piu'" su Rai Tre.

"Abbiamo piu' del doppio dei posti in terapia intensiva, continuiamo ad aumentarli – ha proseguito -. Il problema sui tamponi e sui reagenti e' stato risolto: sono stati eseguiti 40 mila tamponi al giorno dall'inizio dell'emergenza. Oggi siamo in condizione di farne 92 mila al giorno".

Il commissario ha parlato anche dell'app Immuni, definendola "una componente molto utile". "Il tracciamento e' qualcosa di essenziale, 2 milioni di italiani l'hanno gia' scaricata – ha aggiunto -. Non abbiamo ancora cominciato una comunicazione massiccia per promuoverla, ma in questi tre mesi ho capito che gli italiani sanno cosa devono fare".

(ITALPRESS).

spf/sat/red

07-Giu-20 16:03