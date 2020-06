Lady Gaga, "Chromatica" in testa alle classifiche di vendita

MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo album di Lady Gaga "Chromatica" debutta oggi al primo posto della classifica italiana di vendita sia album che vinili confermando il successo della cantante e autrice italoamericana.

"Chromatica" (Virgin Records Italy/ Universal Music Italia) riporta Gaga al successo discografico dopo i risultati straordinari ottenuti con il film "A Star Is born". Il duetto con Ariana Grande in "Rain on me", gia' tra i brani piu' programmati dalle radio italiane, e' la prima collaborazione tra le due artiste multiplatino e ha segnato il miglior debutto nella Global Chart di Spotify del 2020.

Il brano ha raggiunto la 1° posizione di Spotify nella Global Chart e nella Chart Usa e nella classifica iTunes di 29 paesi cosi' come nella Apple Global Chart.

(ITALPRESS).

mgg/com

05-Giu-20 18:00